Краевед раскрыл неизвестную историю Астраханского моста

— Мост, название которого, скорее всего, пошло от улицы Астраханской, с которой он и брал свое начало, решили заменить на железобетонный. Строительство стало поистине сенсационным делом, вызывавшим неподдельный интерес горожан. В июле 1912-го «Царицынский вестник» писал: «Работы по постройке трамвайного моста через реку Царицу в полном разгаре. Идёт забойка железобетонных свай. Работы производятся непрерывно — днем и ночью. Забито уже свыше 50 свай, осталось забить еще столько же! Сваи забиваются паровым копром весом в 120 пудов. Самый процесс забойки продолжается всего несколько минут: но, чтобы приладить копер, требуется часов 10−12, так что в сутки забивается всего по 2−3 сваи. Интересно посмотреть на работу копра. Железная “баба”, словно поднимаемая невидимой рукой, легко и свободно движется вдоль деревянных вертикальных рельс и со страшной силой обрушивается на конец сваи, зажатой в железное кольцо. Между “бабой” и сваей помещается для смягчения удара железная муфта, наполненная опилками. С каждым ударом свая опускается в землю почти на вершок. Вот она ушла уже на три сажени вглубь земли. Еще два-три удара, и свая начинает “отдавать” — слегка выскакивать назад. Это значит, что конец ее уперся в каменный слой, который нельзя пробить: свая согнется…».