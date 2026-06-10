Суд над экс-министром финансов Ростовской области начался с часовой задержкой

Лилию Федотову задержали в феврале 2025 года. В отношении бывшего министра возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2020 году она привлекла для Ростовской области коммерческие кредиты на сумму 12 млрд руб. по ставкам, превышающим установленные параметры бюджетной политики региона. Следствие считает, что эти действия привели к ущербу областному бюджету в размере около 2 млрд руб.