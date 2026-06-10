Людмилу Чурсину похоронят в Петербурге

Ранее Театр Российской армии сообщил, что Чурсина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 84 лет. Как рассказали РИА Новости в окружении актрисы, причиной смерти стала онкология, Чурсина боролась с недугом около года.
«Отпевание состоится 12 июня в Санкт-Петербурге, захоронение на Сестрорецком кладбище Санкт-Петербурга по желанию родственников. Вечная память», — написала Авимская в своих соцсетях.
Чурсина родилась 20 июля 1941 года в городе Сталинабаде (ныне Душанбе, Таджикистан). Окончила Высшее театральное училище имени Бориса Щукина в 1963 году, после чего поступила в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, где прослужила три года. Кроме того, играла на сцене Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина (ныне Александринский театр). С 1984 года Чурсина играла на сцене Центрального академического театра Советской (ныне Российской) армии. Кинодебют Чурсиной состоялся в 1961 году в картине «Когда деревья были большими». За годы творческой деятельности сыграла более 100 ролей в фильмах и телесериалах.
В 1981 году Чурсиной было присвоено звание народной артистки СССР. Актриса была награждена советским орденом Дружбы народов (1989), российскими орденами «За заслуги перед Отечеством» IV (2000) и III (2021) степеней, Почета (2011). В 2017 году ей была вручена премия министерства обороны РФ в области культуры и искусства.