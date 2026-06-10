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Защитник Мингиян Бивеев остаётся в «Балтике»

Бивеев перешёл в «Балтику» в июне 2025 года.

Футбольный клуб «Балтика» продлил контракт с защитником Мингияном Бивеевым. Новое соглашение рассчитано до 10 июня 2028 года. Об этом калининградская команда сообщила в своих социальных сетях.

«Безусловно, продление трудового договора с Мингияном является важным и стратегическим решением для “Балтики”. Мы искренне верим, что впереди нас ждёт успешное продолжение сотрудничества», — прокомментировал продление контракта с игроком генеральный директор клуба Равиль Измайлов.

Бивеев перешёл в «Балтику» в июне 2025 года. За это время защитник провёл 33 матча, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. 9 июня 2026 года Мингиян оформил свой первый мяч за сборную России в матче с командой Тринидада и Тобаго, который проходил в Калининграде.

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