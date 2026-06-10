Защитник Мингиян Бивеев остаётся в «Балтике»

Бивеев перешёл в «Балтику» в июне 2025 года. За это время защитник провёл 33 матча, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. 9 июня 2026 года Мингиян оформил свой первый мяч за сборную России в матче с командой Тринидада и Тобаго, который проходил в Калининграде.