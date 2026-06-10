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В Калининградской области экстремал прыгал с моста на тарзанке и упал с высоты около 20 метров

Из оврага пострадавшего эвакуировали спасатели.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области экстремал прыгал на тарзанке и получил переломы, сорвавшись с высоты около 20 метров. Об этом «Клопс» сообщили в ГУ МЧС по Калининградской области.

Несчастный случай произошёл 7 июня около 14:00. Группа любителей экстрима собралась на Чёртовом мосту, расположенном по дороге в Мамоново. Один из мужчин сорвался и упал в овраг. По неподтверждённым данным, ЧП произошло из-за того, что трос не закрепили на конструкции моста.

Самостоятельно встать и передвигаться пострадавший не мог. Приятели вызвали на место спасателей, которые эвакуировали раненого на жёстких носилках к машине скорой помощи. Известно, что мужчине около 45 лет, у него множественные переломы.

В региональном УМВД пояснили, что по факту травмирования мужчины в Мамоновском городском округе организована проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Пострадавший находится в больнице, в ближайшее время полицейские опросят его. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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