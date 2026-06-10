Участники мероприятий в Доме народного единства проголосовали за объекты благоустройства по программе «ФКГС»

Участники мероприятий, проходящих в Доме народного единства, приняли участие в голосовании за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» («ФКГС») нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Программа “Формирование комфортной городской среды” объединяет всех, независимо от возраста и профессии, ведь благоустройство своих городов важно для каждого. Видим, как в обсуждение и голосование активно включаются люди разных поколений: молодежь, которой нужны современные места для общения и активности, и старшее поколение, предлагающее идеи по созданию тихих зеленых зон для прогулок. Для этого мы организовали в Доме народного единства информационные мероприятия, чтобы как можно больше жителей узнали о программе и приняли участие в голосовании», — подчеркнул руководитель Дома народного единства Сергей Федоров.
На различных мероприятиях участникам рассказали о программе «ФКГС» и процессе голосования, также при помощи волонтеров желающие смогли сразу проголосовать.
«У нас в округе по этой программе уже преобразилось несколько территорий. Среди них — любимая жителями аллея у памятника комсомольцу, сейчас продолжается благоустройство около храма. А в этом году мы помогли с голосами нашим соседям — Городецкому округу. Таким образом мы все вместе благоустраиваем наши города. Это очень важно для нашего подрастающего поколения», — рассказала председатель совета ветеранов Краснобаковского муниципального округа Надежда Пищаева, участница XI отчетно-выборной конференции Нижегородской областной общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов.
Юные участники регионального марафона детских инженерных проектов «Инженеры будущего» вместе с волонтёрами также с интересом обсуждали объекты благоустройства.
«Я впервые принимаю участие в этом голосовании, выбрала сквер в своем Приокском районе. Мне помогал волонтер, все было понятно. Посчитала это нужным и хочу, чтобы у нас появилось красивое и удобное место, где можно будет с друзьями проводить время после школы», — поделилась ученица 9-го класса школы № 34 Нижнего Новгорода Дарья Краснова.
Руководитель центра поддержки детей и молодежи с ОВЗ «СНАМИ» из Арзамаса Марина Захарова подчеркнула особую социальную значимость проекта в создании доступной среды. Она приехала на фестиваль «Дорогами Нижнего» в День защиты детей.
«В нашем городе ведется большая работа по созданию безбарьерной среды для людей с ограничениями по здоровью. Программа благоустройства позволяет сделать наши парки, скверы и дворы удобными для каждого. И здесь ни в коем случае нельзя оставаться пассивными, нужно голосовать, чтобы потом не пенять на то, что нам что-то не делают. И очень здорово, что наше мнение учитывается», — отметила она.
Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович уже проголосовал за объект на своем округе в Московском районе и призвал нижегородцев не оставаться в стороне.
«Участвуя в голосовании, жители напрямую влияют на распределение финансов для благоустройства своих муниципалитетов, своих дворов. В этом году у нас на выбор представлены 93 общественных пространства в муниципалитетах, включая Нижний Новгород. Призываю всех нижегородцев до 12 июня отдать свой голос. Объекты-победители будут спроектированы уже в этом году, а в следующем — благоустроены. Успех программы зависит от каждого из нас. Не оставайтесь в стороне!» — сказал депутат.
Напоминаем, что всероссийское онлайн-голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2027 году завершится 12 июня. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, получат финансирование и будут благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Принять участие в голосовании может каждый житель старше 14 лет. Проголосовать и следить за ходом онлайн голосования нижегородцы, также как и жители всей России, могут на единой цифровой платформе: zagorodsreda.gosuslugi.ru.