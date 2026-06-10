Участники мероприятий в Доме народного единства проголосовали за объекты благоустройства по программе «ФКГС»

«Программа “Формирование комфортной городской среды” объединяет всех, независимо от возраста и профессии, ведь благоустройство своих городов важно для каждого. Видим, как в обсуждение и голосование активно включаются люди разных поколений: молодежь, которой нужны современные места для общения и активности, и старшее поколение, предлагающее идеи по созданию тихих зеленых зон для прогулок. Для этого мы организовали в Доме народного единства информационные мероприятия, чтобы как можно больше жителей узнали о программе и приняли участие в голосовании», — подчеркнул руководитель Дома народного единства Сергей Федоров.