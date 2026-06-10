Нижегородцев приглашают принять участие в творческом конкурсе «Серафимовский дар»

«Единство и память». Рассматриваются проекты, направленные на консолидацию общества, сохранение исторического наследия, восстановление памяти о героях и святынях. «Семейный очаг». Принимаются материалы и инициативы, раскрывающие ценность православной семьи, воспитание детей и молодежи на основе евангельских идеалов. «Слово веры». Номинация связана с темой защиты чистоты русского языка. «Русский щит». В центре внимания темы патриотизма и защиты традиционных ценностей.