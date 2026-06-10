Нижегородцев приглашают принять участие в творческом конкурсе «Серафимовский дар»

Благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского в 2026 году в пилотном режиме на территории Нижегородской области запустил творческий конкурс «Серафимовский дар» (0+). Проект стал частью гуманитарной программы «С именем преподобного Серафима Саровского», которая реализуется в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров».
К участию приглашают авторов старше 16 лет, чья творческая и профессиональная деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей, укреплению гражданского единства и российской идентичности на основе объединяющей роли Православия.
К рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах: проза, поэзия, публицистика, тележурналистика, радиожурналистика, фоторепортаж, видеоблог, публикации в социальных сетях.
Конкурс проводится в трех возрастных группах по каждой из четырех номинаций:
«Единство и память». Рассматриваются проекты, направленные на консолидацию общества, сохранение исторического наследия, восстановление памяти о героях и святынях. «Семейный очаг». Принимаются материалы и инициативы, раскрывающие ценность православной семьи, воспитание детей и молодежи на основе евангельских идеалов. «Слово веры». Номинация связана с темой защиты чистоты русского языка. «Русский щит». В центре внимания темы патриотизма и защиты традиционных ценностей.
Заявки принимаются по 1 октября 2026 года на сайте: конкурсы.серафим.рф (раздел «Серафимовский дар»). С подробными требованиями можно ознакомиться в полном положении о конкурсе, размещенном на странице проекта.