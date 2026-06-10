В Воронеже дорожники продолжают менять асфальт на магистральных улицах

Всего в течение этого сезона по плану дорожникам предстоит восстановить дороги на 16 участках. В список на ремонт внесли улицы Грамши, Софьи Перовской, Дорожная, Ленина, Ломоносова (от остановки «Березовая Роща» до Тимирязева), Карпинского, Фридриха Энгельса, Революции 1905 года (от Кольцовской до Свободы), Красноармейская (от Кольцовской до Кирова), Куколкина, 9 Января (от Пушкинской до виадука), проспект Патриотов (от Юго-западного рынка до Матросова) и проспект Труда (от Московского проспекта до Урицкого), Петровская набережная, бульвар Пионеров, переулок Краснознаменный.