У ростовчанки нашли рак во время обычного осмотра в поликлинике

— В марте 60-летняя женщина пришла на плановый осмотр. На приеме участковый терапевт Армине Тазаян обратила внимание на жалобы пациентки. Пенсионерка рассказала о периодических болях в животе, а также о наличии крови и слизи в стуле, — объяснили в министерстве.