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У ростовчанки нашли рак во время обычного осмотра в поликлинике

Жаловалась на боли в животе: У 60-летней ростовчанки во время диспансеризации нашли злокачественную опухоль.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове у пенсионерки нашли рак кишечника во время обычной диспансеризации. Как рассказали в министерстве здравоохранения Донского региона, случай произошел в городской поликлинике № 1.

— В марте 60-летняя женщина пришла на плановый осмотр. На приеме участковый терапевт Армине Тазаян обратила внимание на жалобы пациентки. Пенсионерка рассказала о периодических болях в животе, а также о наличии крови и слизи в стуле, — объяснили в министерстве.

С учетом этих симптомов врач направила ее на второй этап диспансеризации. Во время колоноскопии специалисты обнаружили новообразование в области селезеночного изгиба ободочной кишки. После обследования пациентку оперативно направили к онкологу.

В апреле 2026 года в специализированном учреждении ей сделали операцию. Гистология подтвердила диагноз: злокачественное новообразование ободочной кишки.

— Этот случай показывает, насколько важна диспансеризация для раннего выявления серьезных болезней, — подчеркнули в донском минздраве. — Именно внимание к жалобам, своевременное обследование и четкая маршрутизация помогли быстро поставить диагноз и начать лечение.

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