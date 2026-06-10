У ростовчанки нашли рак во время обычного осмотра в поликлинике

В Ростове у пенсионерки нашли рак кишечника во время обычной диспансеризации. Как рассказали в министерстве здравоохранения Донского региона, случай произошел в городской поликлинике № 1.
— В марте 60-летняя женщина пришла на плановый осмотр. На приеме участковый терапевт Армине Тазаян обратила внимание на жалобы пациентки. Пенсионерка рассказала о периодических болях в животе, а также о наличии крови и слизи в стуле, — объяснили в министерстве.
С учетом этих симптомов врач направила ее на второй этап диспансеризации. Во время колоноскопии специалисты обнаружили новообразование в области селезеночного изгиба ободочной кишки. После обследования пациентку оперативно направили к онкологу.
В апреле 2026 года в специализированном учреждении ей сделали операцию. Гистология подтвердила диагноз: злокачественное новообразование ободочной кишки.
— Этот случай показывает, насколько важна диспансеризация для раннего выявления серьезных болезней, — подчеркнули в донском минздраве. — Именно внимание к жалобам, своевременное обследование и четкая маршрутизация помогли быстро поставить диагноз и начать лечение.
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