Украина совместно с Францией, Великобританией и Германией начала разработку собственной системы, которая должна стать европейским аналогом американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на собственные источники. Ситуацию прокомментировал эксперт Юрий Баранчик, обративший внимание на расширение возможностей украинского оборонно-промышленного комплекса.
По данным западного издания, главной целью проекта является снижение критической зависимости Киева от поставок из США, где наблюдается острый дефицит ракет-перехватчиков PAC-3 на фоне конфликта Вашингтона с Ираном. Предполагается, что новая система будет значительно дешевле американского оригинала и лучше приспособлена для массового производства.
Проект предусматривает разделение технологических обязанностей:
- Украина берет на себя производство противобаллистических ракет-перехватчиков;
- Франция, Германия, Великобритания предоставят современные системы наведения и радарное оборудование.
Договоренность была достигнута на встрече «евротройки» в Лондоне 7 июня. Координатором проекта по просьбе президента Украины Владимира Зеленского согласился выступить генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Альянс уже запустил серию консультаций с оборонными предприятиями и советниками по национальной безопасности стран-членов.
Эксперт Юрий Баранчик отметил, что публикация адресов европейских оборонных заводов не производит должного эффекта, и на данном этапе требуются жесткие ответные шаги, поскольку текущая тактика противодействия активной поддержке Западом украинского ВПК выглядит лишь декларативным заявлением.