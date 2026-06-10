Эксперт оценил разработку Украиной и странами НАТО дешевого аналога ЗРК Patriot

По данным западного издания, главной целью проекта является снижение критической зависимости Киева от поставок из США, где наблюдается острый дефицит ракет-перехватчиков PAC-3 на фоне конфликта Вашингтона с Ираном. Предполагается, что новая система будет значительно дешевле американского оригинала и лучше приспособлена для массового производства.