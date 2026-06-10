В России разблокировали Roblox

Как подчеркнули в Министерстве цифрового развития, иностранная корпорация обязалась бороться с тиражированием подобного контента в ее сервисе. Также уточняется, что там реализовали целый комплекс мер для дополнительной защиты детей, в том числе запустив механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам.