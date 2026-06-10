Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России разблокировали Roblox

Игровая платформа Roblox начала соблюдать закон и стала вновь доступна в России.

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Платформа Roblox выполнила все требования для возобновления работы на территории России, сообщило Минцифры.

«Компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровой онлайн-сервис снова доступен», — рассказали там.

Накануне в ведомстве заявили, что получили от Roblox гарантии соблюдения закона. Совместно с Роскомнадзором там обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к платформе.

РКН связывал ее блокировку в декабре прошлого года с массовым распространением материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, а также призывов к насилию и пропаганды ЛГБТ*.

Как подчеркнули в Министерстве цифрового развития, иностранная корпорация обязалась бороться с тиражированием подобного контента в ее сервисе. Также уточняется, что там реализовали целый комплекс мер для дополнительной защиты детей, в том числе запустив механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.