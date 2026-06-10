Александр Орионов официально возглавил Тамбовский округ

Господин Орионов родился в Тамбове, в 1994-м окончил тамбовскую классическую гимназию № 12, а в 1999 году — юридический факультет ТГУ им. Г. Р. Державина. После окончания вуза вел самостоятельную юридическую практику, оказывая правовые услуги физическим лицам и предприятиям. В 2008 году получил второе высшее образование в Финансовой академии при Правительстве РФ, окончив обучение с отличием. В 2013 году господин Орионов основал компанию «Тамбовские сады», ставшую крупнейшим производителем ягод малины, ежевики и смородины в регионе. С 2021-го депутат тамбовской областной думы седьмого созыва, избран по тамбовскому одномандатному округу № 22. Является первым зампредседателя облдумы и членом комитета по бюджету, налогам и финансам.