Минцифры объявило о разблокировке Roblox в России

Игровая платформа Roblox полностью разблокирована для российских пользователей. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в официальном заявлении, опубликованном в мессенджере МАКС.
По данным ведомства, компания Roblox Corporation выполнила все требования российского законодательства в сфере обеспечения безопасности пользователей. В результате игровой онлайн-сервис вновь доступен на всей территории России.
В Минцифры подчеркнули, что ранее были проведены прямые переговоры с владельцами платформы по вопросам защиты несовершеннолетних пользователей. По итогам консультаций компания внедрила комплекс дополнительных мер безопасности для детей.
В частности, в Roblox запущен механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. Кроме того, платформа взяла на себя обязательства по борьбе с распространением нежелательного контента.