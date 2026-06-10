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Минцифры объявило о разблокировке Roblox в России

Игровой онлайн-сервис Roblox вновь доступен для всех российских пользователей после успешных переговоров с Минцифры. Ведомство сообщило, что платформа внедрила комплекс мер по защите детей, включая возрастные ограничения для игр.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Nypost

Игровая платформа Roblox полностью разблокирована для российских пользователей. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в официальном заявлении, опубликованном в мессенджере МАКС.

По данным ведомства, компания Roblox Corporation выполнила все требования российского законодательства в сфере обеспечения безопасности пользователей. В результате игровой онлайн-сервис вновь доступен на всей территории России.

В Минцифры подчеркнули, что ранее были проведены прямые переговоры с владельцами платформы по вопросам защиты несовершеннолетних пользователей. По итогам консультаций компания внедрила комплекс дополнительных мер безопасности для детей.

В частности, в Roblox запущен механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. Кроме того, платформа взяла на себя обязательства по борьбе с распространением нежелательного контента.