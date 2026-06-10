Супружеская пара из Ростова отметила 66-летие совместной жизни, сообщает управление ЗАГС донского региона. Супруги Борис и Любовь Колодистые отпраздновали изумрудную свадьбу. Торжество прошло в тёплой атмосфере в окружении близких людей, среди которых были внучка и правнуки юбиляров. Новый этап в жизни семьи начался в 2022 году, когда они стали вынужденными переселенцами из Донецкой Народной Республики. Несмотря на выпавшие испытания, супруги не потеряли надежды и сохранили чувства.