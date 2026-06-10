На Ставрополье создадут научный центр виноградарства

По словам губернатора региона Владимира Владимирова, партнерство с Курчатовским институтом станет стратегическим шагом для развития системы образования Ставрополья и аграрной отрасли в целом. Партнерство поможет создать условия, при которых школьники будут рано включаться в научную и исследовательскую работу и строить профессиональную траекторию в науке. А студенты и молодые ученые вузов региона смогут пройти стажировки на уникальных установках национального исследовательского центра.