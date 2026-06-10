На Ставрополье создадут научный центр виноградарства

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» и Северо-Кавказский федеральный университет укрепят научно-образовательное сотрудничество со Ставропольским краем по проекту «Десятилетие науки и технологий», а также в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в правительстве региона. В числе совместных планов — создание научного центра виноградарства и виноделия.
Соглашение о сотрудничестве заключили на полях Петербургского международного экономического форума. Документ предусматривает создание курчатовских классов, совместные исследования, подготовку кадров для внедрения научных разработок в агропромышленном комплексе, медицине и других отраслях. В числе направлений — комплексное исследование виноградопригодности земель Ставропольского края и формирование базы для устойчивого развития отрасли. Этой работой займутся специалисты центра виноградарства и виноделия, который откроют на базе Северо-Кавказского федерального университета.
«Ставропольский край известен тем, что там виноградарство — одна из ведущих отраслей. И мы имеем уникальную возможность вывести эту отрасль в регионе на принципиально новый уровень», — отметил президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
По словам губернатора региона Владимира Владимирова, партнерство с Курчатовским институтом станет стратегическим шагом для развития системы образования Ставрополья и аграрной отрасли в целом. Партнерство поможет создать условия, при которых школьники будут рано включаться в научную и исследовательскую работу и строить профессиональную траекторию в науке. А студенты и молодые ученые вузов региона смогут пройти стажировки на уникальных установках национального исследовательского центра.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.