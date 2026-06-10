Отменили поезд из Петербурга в Крым, следующий через Воронеж

Ранее сайт VRN.KP сообщал, что 10 июня вступили в силу изменения для воронежцев, которые планируют путешествие в Крым на поездах «Таврия». С этого дня часть составов, следующих через регион, будет курсировать по новой схеме, не доезжая до конечных станций на полуострове.