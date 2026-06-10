В Пермском крае разработают новые маршруты для паломнического туризма

Экскурсоводы Верхнекамья прошли обучение в Соликамской епархии, чтобы разработать новые предложения для путешественников, которые хотят познакомиться с духовным наследием Пермского края, сообщили в министерстве по туризму и молодежной политике региона. Создание интересных экскурсионных маршрутов — одна из главных задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Потребность в повышении уровня знаний у гидов возникла давно, поскольку их работа на объектах духовного наследия требует специальной подготовки. Для этого разработали обучающую программу и подыскали площадку для занятий.
«Древние храмы и монастыри Верхнекамья всегда были и остаются точкой притяжения для туристов и паломников. Совместная работа, направленная на повышение привлекательности объектов православной архитектуры, позволит сочетать историческую составляющую с духовным наследием», — отметил архиерей Русской Православной церкви, управляющий Соликамской и Чусовской епархии, епископ Гавриил.
Преподавателями на курсе выступили представители Соликамской епархии, Соликамского филиала Пермского государственного национального исследовательского университета, культурологи и искусствоведы местных музеев. Они уделили особое внимание узким вопросам иконографии, архитектуры, катехизиса, этики на территории православных объектов. По окончании занятий слушателям вручили удостоверения о повышении квалификации. Планируется, что полученные знания отразятся в новых экскурсионных маршрутах. Например, одним из них станет «Православные Святыни Соликамска» — проект, направленный на сохранение и популяризацию духовного наследия города. По этому маршруту проведут десять экскурсий по храмам Соликамска. В дальнейшем программу курсов планируют адаптировать для сотрудников епархии, педагогов воскресных школ, прихожан, которые хотят при храмах консультировать туристов.
«Паломнический туризм Верхнекамья активно набирает обороты. Только в черте Соликамска расположены 13 православных объектов, 9 из них действующие, 2 монастыря и приходские храмы. Популярными остаются Красносельский Иоанно-Предтеченский женский и Свято-Троицкий мужской монастыри, а также кафедральный Спасо-Преображенский храм», — отметила гид-экскурсовод Юлия Глинкина.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.