В Пермском крае разработают новые маршруты для паломнического туризма

Преподавателями на курсе выступили представители Соликамской епархии, Соликамского филиала Пермского государственного национального исследовательского университета, культурологи и искусствоведы местных музеев. Они уделили особое внимание узким вопросам иконографии, архитектуры, катехизиса, этики на территории православных объектов. По окончании занятий слушателям вручили удостоверения о повышении квалификации. Планируется, что полученные знания отразятся в новых экскурсионных маршрутах. Например, одним из них станет «Православные Святыни Соликамска» — проект, направленный на сохранение и популяризацию духовного наследия города. По этому маршруту проведут десять экскурсий по храмам Соликамска. В дальнейшем программу курсов планируют адаптировать для сотрудников епархии, педагогов воскресных школ, прихожан, которые хотят при храмах консультировать туристов.