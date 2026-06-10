В Подмосковье пройдет «Фестиваль роз и ботанических затей»

Ежегодный «Фестиваль роз и ботанических затей» состоится 20−21 июня в музее-заповеднике «Архангельское», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Мероприятие пройдет уже в пятый раз и продолжит традиции дворянских усадеб в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
На фестивале запланированы пленэры «Ботаническая иллюстрация» и «Розовая акварель». Гости смогут насладиться музыкой классической эпохи — выступят квартет флейт и дуэт скрипок, камерный оркестр VOX CORDIS, ансамбль виолончелистов Москвы, квартет саксофонов Insight и другие коллективы.
В Историческом саду покажут хореографические сцены, а юные ценители приусадебных роз смогут принять участие в квесте «Найди клад фей» и мастер-классе «Домик для феи», а также посмотреть спектакль «Сказки старого сада». В выставочной зоне гости и участники смогут ознакомиться с сортовыми розами, растениями-компаньонами, например, лавандой, котовником, шалфеем, декоративными злаками и другими, а также сопутствующими товарами для сада.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.