Краевая ИГЖН наложила административные штрафы на пять управляющих компаний

В мае 2026 года краевая ИГЖН провела надзорные мероприятия по фактам нарушений, связанных с незаключением управляющими организациями договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования. Проверка также затронула непроведение в газифицированных многоквартирных домах проверок состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов.