Сергей Петрин посетил выставку в честь Георгия Жукова и пообщался с его правнучкой Варварой Ерохиной

10 июня в «Музее-диораме» Воронежа открылась выставка «Маршал Победы. 130 лет», которая посвящена юбилею Георгия Константиновича Жукова. В честь этого события мэр города Сергей Петрин встретился в стенах музея с правнучкой великого полководца Варварой Ерохиной. В мессенджере МАХ глава города рассказал о встрече и впечатлении, произведенном на него выставкой.
— Эта выставка — совершенно другой взгляд на жизнь великого полководца. Здесь мы можем увидеть его не только как выдающегося военачальника, но как верного семьянина и друга, — рассказал Сергей Андреевич. — Как отметила Варвара Кирилловна, в экспозиции впервые представлены личные вещи Георгия Константиновича, фотографии и письма, памятные подарки, на поиск которых ушли годы.
Фото «Музея-диорамы» Воронежа.
Проект путешествует по стране в течение 2026 года, останавливаясь в музеях-партнерах Центрального федерального круга. В маршруте семь городов. Экспозиция уже побывала в Белгороде, Брянске и Коврове, а после Воронежа отправится в Курск, Липецк, Тулу, Музей Победы и его филиал — Музей Жукова — в Калужской области. Воронежцы и гости города могут познакомится с выставкой до 24 июня. Расписание работы музея можно найти на его официальном сайте.
— Место для экспозиции выбрали не случайно, — поделился Сергей Петрин. — Именно у музея-диорамы находится стела «Воронеж — город воинской славы», которая установлена в память о героизме воронежцев и боях за наш город в годы Великой Отечественной войны.
Фото «Музея-диорамы» Воронежа.
Мэр с удовольствием отметил популярность «Музея-диорамы». В течение получаса, пока он общался с Варварой Ерохиной, его посетили несколько групп ребят из пришкольных лагерей и отдельные горожане.