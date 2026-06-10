Сергей Петрин посетил выставку в честь Георгия Жукова и пообщался с его правнучкой Варварой Ерохиной

Проект путешествует по стране в течение 2026 года, останавливаясь в музеях-партнерах Центрального федерального круга. В маршруте семь городов. Экспозиция уже побывала в Белгороде, Брянске и Коврове, а после Воронежа отправится в Курск, Липецк, Тулу, Музей Победы и его филиал — Музей Жукова — в Калужской области. Воронежцы и гости города могут познакомится с выставкой до 24 июня. Расписание работы музея можно найти на его официальном сайте.