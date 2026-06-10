Какой сегодня праздник: Международный день игры

Международный день игры отмечают ежегодно 11 июня. С предложением установить этот день выступил заместитель министра иностранных дел Вьетнама До Хунг Вьет. Игра — это не просто развлечение, а инструмент развития: она формирует физические, социальные, когнитивные и коммуникативные навыки. Она снижает стресс, депрессию, эмоциональное выгорание и агрессию. Международный день игры — это призыв не только к детям, но и ко взрослым: находить время для игры, ценить ее роль в развитии и благополучии, создавать безопасные и инклюзивные условия, чтобы каждый ребёнок мог расти счастливым и активным.