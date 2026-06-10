Какой сегодня праздник: Международный день игры

Международный день игры отмечают ежегодно 11 июня. С предложением установить этот день выступил заместитель министра иностранных дел Вьетнама До Хунг Вьет. Игра — это не просто развлечение, а инструмент развития: она формирует физические, социальные, когнитивные и коммуникативные навыки. Она снижает стресс, депрессию, эмоциональное выгорание и агрессию. Международный день игры — это призыв не только к детям, но и ко взрослым: находить время для игры, ценить ее роль в развитии и благополучии, создавать безопасные и инклюзивные условия, чтобы каждый ребёнок мог расти счастливым и активным.
День пиццы «Маргарита» неофициально отмечают 11 июня. Легенда связывает появление этой пиццы с 1889 годом и визитом в Неаполь королевы Маргариты Савойской — супруги короля Италии Умберто I. По этому случаю неаполитанский пекарь Раффаэле Эспозито создал особое блюдо. Он хотел подчеркнуть патриотизм и выбрал ингредиенты, цвета которых совпадали с цветами итальянского флага: красный — томатный соус (из помидоров сорта Сан‑Марцано), белый — сыр моцарелла (часто используют моцареллу из молока чёрных буйволиц), зелёный — свежие листья базилика. Королеве блюдо понравилось, и пицца получила её имя — «Маргарита». В 2017 году техника приготовления неаполитанской пиццы (включая «Маргариту») была включена ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Это одна из самых популярных пицц в мире благодаря простоте, доступности ингредиентов и сбалансированному вкусу.
День поиска новой звезды посвящён астрономии и исследованию космоса. Праздник имеет два измерения — буквальное и символическое. С одной стороны он посвящён астрономическим открытиям и познанию Вселенной. Он напоминает о том, насколько велик и разнообразен космос, и вдохновляет людей интересоваться астрономией. С другой же стороны праздник призывает задуматься о своих мечтах и целях — «найти свою звезду», то есть отыскать источник вдохновения, раскрыть потенциал или начать воплощать давние желания. Праздник объединяет любителей астрономии и мечтателей, напоминая, что каждый может открыть что‑то удивительное — и вовне, и внутри себя.