В Калининграде подрядчик начал благоустройство территории возле Пенькового озера

По актуальным данным, лидирует сквер на улице Киевской рядом с «Культурно-досуговым центром» — 3 510 голосов. Следом идут Старопрегольская набережная от Эпроновской до Ленпроспекта (3 233) и парк Ветеранов в районе Аллеи Смелых (2 748). В пятёрку также входят Тихий парк на Гагарина (1 978) и территория у Восточного ручья на Московском проспекте (1 628).