Глава Курултая Башкортостана травмирован в Нижнем Новгороде: что известно?

Между тем Нижний Новгород 8−10 июня принимает 80-й юбилейный совет законодателей ПФО, на него и прибыл Салават Хусаинов. Вечером 8 июня, когда, по данным Гострудинспекции, он получил травмы, в нижегородском ФОКе «Мещерский» работала демонстрационная площадка национальных видов спорта. Как сообщало Заксобрание Нижегородской области, любой желающий там мог попробовать свои силы в народных забавах — лапте, городках, даже изучить приёмы русского вида единоборств самбо и сдать нормы ГТО.