Глава Курултая Башкортостана травмирован в Нижнем Новгороде: что известно?

О факте травмирования в Нижнем Новгороде и.о. председателя Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан сообщила Гострудинспекция в Нижегородской области. Эту должность с 13 мая занимает Салават Хусаинов. С подробностями — nn.aif.ru.
Множественные производственные травмы.
Ведомство уточнило, что гость из Башкортостана получил закрытые переломы «в результате столкновения с человеком». Случилось это вечером 8 июня. Инспекция намерена оформить несчастный случай как множественные производственные травмы — значит, глава Госсобрания республики находился в Нижнем Новгороде по служебным делам.
В какой степени травмы повредили здоровью башкирского законодателя, ведомстсву предстоит установить. «Ожидаем недостающие документы для принятия мер по расследованию несчастного случая на производстве», — говорится в официальном сообщении о ЧП.
По официальным данным, обязанности председателя Госсовета Башкортостана исполняет с 13 мая Салават Хусаинов. Ему 62 года, он один из четырех заместителей предедателя Госсовета и будет в ранге и.о. до избрания нового председателя. Возглавляет фракцию партии парламентского большинства и избран в Госсовет по 10-му одномандатному округу — Центральному.
Играли в килу на совете законодателей ПФО.
Между тем Нижний Новгород 8−10 июня принимает 80-й юбилейный совет законодателей ПФО, на него и прибыл Салават Хусаинов. Вечером 8 июня, когда, по данным Гострудинспекции, он получил травмы, в нижегородском ФОКе «Мещерский» работала демонстрационная площадка национальных видов спорта. Как сообщало Заксобрание Нижегородской области, любой желающий там мог попробовать свои силы в народных забавах — лапте, городках, даже изучить приёмы русского вида единоборств самбо и сдать нормы ГТО.
Законодатели, как сообщал спикер нижегородского парламента Евгений Люлин, продолжили там традицию соревнований по городкам, начатую на совете в Пензе, а ещё всех очень впечатлила кила.
Кила — русский командный вид игры, сочетающий элементы футбола, регби и силовой борьбы. Законодатели и представители молодёжных парламентов ПФО сыграли в неё.
По данным «КоммерсантЪ», Салават Хусаинов был в роли зрителя игры, после инцидента его оперативно доставили в медучреждение и оказали необходимую помощь.