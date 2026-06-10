В Петербурге стартовала акция «Отправь свое имя в космос»

Акция «Отправь свое имя в космос» стартовала в Музее космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко Санкт-Петербурга 8 июня в соответствии с задачами национального проекта «Семья». Об этом сообщили в комитете по культуре города.
Так, гости музея смогут отправить на околоземную орбиту свои имена, рисунки и фотографии. Цифровой носитель с данными участников будет установлен на научно-образовательный малый космический аппарат «Иоффе-1», запуск которого запланирован на зиму 2026−2027 годов. Акция продлится до 15 октября.
Уточним, кубсат «Иоффе-1» станет частью спутниковой группировки «Охотники за сверхновыми» в рамках проекта «Спейс-π». Его основная цель — предоставить школьникам и студентам возможность участвовать в реальной научно-образовательной миссии.
Помимо носителя с именами и изображениями участников, на борту аппарата будут детектор гамма-всплесков и панорамная камера. Кроме того, специалисты центра управления полетами отберут 100 рисунков, которые после выхода кубсата на орбиту начнут транслировать на Землю в радиолюбительском диапазоне частот.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.