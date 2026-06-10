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Тверь решили включить в «Золотое кольцо»

Минэкономики России предложило включить Тверь в туристический маршрут «Золотое кольцо». Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Вахруков. По его словам, инициатива будет принята в течение недели.

Минэкономики России предложило включить Тверь в туристический маршрут «Золотое кольцо». Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Вахруков. По его словам, инициатива будет принята в течение недели.

«В течение недели все юридические моменты будут оформлены, а решение уже можете считать принятым», — сказал господин Вахруков журналистам на форуме «Путешествуй» (цитата по ТАСС).

В «Золотое кольцо» входят Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Углич. Маршрут был основан в 1967 году.

В январе вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал расширение «Золотого кольца» на 49 населенных пунктов Нижегородской и Тверской областей. Также планируется добавить в маршрут национальные парки «Плещеево озеро» и «Мещера».

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