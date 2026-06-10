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Генерал-полковник Чайко назначен новым главнокомандующим ВКС России

Генерал-полковник Александр Чайко возглавил российские Воздушно-космические силы. Как сообщается на сайте Минобороны, данное назначение было осуществлено указом президента России Владимира Путина ещё в мае 2026 года.

Источник: Life.ru

«В мае 2026 года указом президента РФ [Чайко] назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами», — говорится в биографической сводке генерал-полковника на сайте МО.

В документе также содержится информация о том, что Чайко имеет статус участника боевых действий. Его боевые заслуги отмечены высокими государственными наградами: орденом «За военные заслуги», орденом Суворова, орденом Александра Невского, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней с мечами, а также медалью Жукова. Помимо этого, он удостоен множества других медалей, включая награды иностранных государств. В июне 2020 года за проявленные мужество и героизм при выполнении особого задания ему было присвоено звание Героя РФ с вручением соответствующей медали «Золотая Звезда».

Ранее стало известно, что замначальника ГРУ Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Алексеев не планирует оставлять службу после покушения, которое произошло в феврале. Сейчас он проходит лечение и восстановление.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Биография Александра Чайко
Александр Чайко — российский военный деятель, генерал-полковник, занимавший высокие должности в Вооруженных силах. Он известен участием в крупных военных операциях и командной работой на стратегическом уровне: с мая 2026 года Чайко занимает должность главнокомандующего ВКС РФ. Подробности его биографии — в этом материале.
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