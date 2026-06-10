Профессор рассказал, почему мозг женщин более уязвим к деменции

Ученые проанализировали данные 17 тысяч человек и пришли к выводу, что деменция у женщин диагностируется чаще даже с учетом возраста. При этом некоторые факторы риска у них встречаются чаще — например, депрессия, нарушения сна и низкая физическая активность, что дополнительно усиливает нагрузку на мозг.