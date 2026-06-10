Скончалась сотрудник краевой больницы Марина Оносова

Марина Геннадьевна в 1981 году окончила Березниковское медицинское училище по специальности «Медицинская сестра». Работала в отделении общей хирургии стационара на ул. Деменева, старшей медицинской сестрой приемного отделения. Общий трудовой стаж в профессии составил 35 лет.