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Скончалась сотрудник краевой больницы Марина Оносова

Общий трудовой стаж медика составлял 35 лет.

Источник: Комсомольская правда

Краевая больница им. Вагнера в Березниках сообщила об уходе из жизни коллеги. Старшая медицинская сестра приемного отделения, Почетный донор Оносова Марина Геннадьевна скончалась на 64-м году жизни.

Марина Геннадьевна в 1981 году окончила Березниковское медицинское училище по специальности «Медицинская сестра». Работала в отделении общей хирургии стационара на ул. Деменева, старшей медицинской сестрой приемного отделения. Общий трудовой стаж в профессии составил 35 лет.

Марина Оносова принимала активное участие в жизни ветеранской организации больницы. Это был очень добросовестный и надежный человек, настоящий профессионал.

«Яркая звездочка, наша Мариша… Невосполнимая утрата для всех нас», — скорбят родные и друзья.

Администрация и коллектив Краевой больницы им. Вагнера выражают соболезнование родным и близким коллеги. Прощание с Мариной Геннадьевной состоится 11 июня с 15:00 в риутальном агентстве «Гранд Ритуал» на ул. Мамина-Сибиряка, 1Б.