Фото всего, что осталось от уничтоженной ВСУ панорамы, показал музей Севастополя

«На данный момент из здания уже эвакуированы 3 фрагмента повреждённого огнём полотна. Работа по спасению и эвакуации уцелевших фрагментов полотна продолжаются. Вопросы их дальнейшей реставрации и восстановления находятся в компетенции профильных специалистов», — отметил Смородкин, его слова опубликованы в официальном канале музея в «Максе».