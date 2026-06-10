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Фото всего, что осталось от уничтоженной ВСУ панорамы, показал музей Севастополя

Директор музея заявил, что за спасение легендарного полотна будут бороться до конца.

Источник: Комсомольская правда

Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин рассказал о последствиях удара ВСУ по музею. Также он раскрыл, в каком состоянии сейчас находится легендарное полотно.

«На данный момент из здания уже эвакуированы 3 фрагмента повреждённого огнём полотна. Работа по спасению и эвакуации уцелевших фрагментов полотна продолжаются. Вопросы их дальнейшей реставрации и восстановления находятся в компетенции профильных специалистов», — отметил Смородкин, его слова опубликованы в официальном канале музея в «Максе».

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ атаковали музей Обороны Севастополя. В результате удара возник пожар, из-за которого пострадало легендарное полотно. Отмечается, что ВСУ могли целенаправленно ударить по гражданскому объекту, ведь в скором времени там планировалось проведение выставки «Рубо.170». Полотно «Оборона Севастополя» — ключевой элемент.