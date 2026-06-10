Массовый сбой произошел в работе мессенджера МАКС

Мессенджер МАКС 3 июня удалили из App Store. Он больше недоступен для скачивания в магазине приложений Apple. Страницу МАКС нельзя найти ни по поиску, ни по прямой ссылке с официального сайта. При попытке обновления появляется сообщение об ошибке. Представители мессенджера направили официальный запрос в Apple.