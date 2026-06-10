Часть Еловой аллеи в Калининграде перекроют

В Калининграде Еловую аллею закрыли для движения. Об ограничениях сообщает пресс-служба городской администрации.
10−11 июня у дома № 24 по Еловой аллее «Водоканал» проводит аварийно-восстановительные работы на участке канализационного коллектора.
Местных жителей просят учитывать эту информацию.
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