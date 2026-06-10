В Челябинской области прошла ярмарка вакансий для людей с инвалидностью

Специализированная ярмарка вакансий для людей с инвалидностью состоялась 9 июня в Центре занятости города Усть-Катав в соответствии с задачами национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области.
На ярмарке вакансий предложили семь рабочих мест, среди них: овощевод, укладчик-упаковщик, грузчик, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Уточняется, что из восьми участников двое уже прошли собеседования с работодателями.
Специалисты центра занятости населения рассказали, как бесплатно сменить профессию или повысить квалификацию, напомнили о мерах государственной поддержки и дали советы по составлению сильного резюме.
Отметим, 26 июня в Челябинской области пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства. Подробности можно узнать по ссылке.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.