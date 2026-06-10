Памятник Балабанову в Екатеринбурге 16 июня откроют Михалков и Мединский

За почти три десятилетия в кино Балабанов снял больше десяти картин, среди которых «Брат», «Брат-2», «Про уродов и людей», «Жмурки», «Груз 200», «Замок» и «Мне не больно». Режиссёр умер в мае 2013 года на 55-м году жизни от острой сердечной недостаточности. Незадолго до смерти он завершил сценарий фильма «Мой брат умер».