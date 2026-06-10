Власти: в «падающем доме» на Московском проспекте сработал пятый датчик

В «падающем доме» на Московском проспекте в Калининграде сработал пятый датчик, который расположен на техническом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации в среду, 10 июня.
Ширина трещины, как уточняется, больше критической на 0,1278 мм (критическая — 103 мм).
«Повторяем — процесс разрушения здания необратим. Жителям соседнего дома (Московский пр-т, 68) ради сохранения собственных жизней и жизней своих детей необходимо срочно переехать в предоставляемое администрацией города безопасное жильё», — подчеркнули в пресс-службе.
Всего в доме установлено 10 датчиков. Их смонтировали на 12-м, 11-м, 5-м и техническом этажах. 2 марта 2026 года, как напомнили в горадминистрации, сигнализировал первый датчик на 12 этаже, 16 марта «жёлтый уровень» опасности показал второй датчик на 12 этаже, 5 мая — третий датчик на 12 этаже, 27 мая 2 — четвёртый датчик на 11 этаже.
Напомним, в конце 2022 года в администрации Калининграда заявили, что рассчитывают на помощь областного Фонда капремонта в решении проблемы сноса «треснувшего дома» на Московском проспекте, 70. Предполагалось, что в рамках ремонта фасадов, который планировали начать в 2023 году, специалисты «отделят» балконы, соединяющие аварийное здание с соседним, 68-м, домом. Однако приступить к работам, как утверждают чиновники, не удалось из-за позиции жильцов дома № 68, не желающих выезжать из своих квартир на время демонтажа «треснувшего дома».
На встрече с городскими властями в марте 2025 года жители высказали предположение, что после расселения «что-то пойдёт не так» и их здание тоже пойдёт под снос вместе с соседним. Горвласти утверждают, что это не так и жители смогут потом вернуться в свои квартиры. В итоге власти перегородили строительным забором сквозной проход по набережной Трибуца в районе высотного дома 68/70, а жителям, отказавшимся покидать квартиры, начали включать аудиопредупреждения, повторяющиеся каждый час до позднего вечера. Затем в 68-м доме отключили воду и уведомили о предстоящем отключении света.
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