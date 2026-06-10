В Тюменской области школьников во время каникул обучат программированию

Бесплатные курсы по программированию для начинающих запустили на базе Центра робототехники и автоматизированных систем управления Тюменской области при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информатизации региона.
Занятия ориентированы на школьников в возрасте 10−14 лет. Во время летних каникул ребята смогут изучить основы создания алгоритмов на наглядном блочном тренажере Scratch, узнать, как строится основа любой программы и многое другое. В качестве основных выбраны языки Python и Scratch. Обучение продлится до 10 июля включительно.
Записаться на курсы можно через «Навигатор дополнительного образования Тюменской области», используя аккаунт на портале «Госуслуги».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.