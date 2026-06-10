Россиянам пообещали много шаровых молний на выходных

Шаровые молнии, по словам физика, можно будет наблюдать в пятницу и субботу, 12−13 июня. Бычков пояснил, что шаровые молнии чаще появляются во время гроз. В выходные ожидается высокая грозовая активность, что увеличивает вероятность их появления.
Шаровые молнии, как правило, наблюдаются в северной Европе. В европейской части России они чаще всего появляются в летние месяцы (июнь-август) после 14:00. По словам эксперта, их возникновение нередко связано не только с грозами, но и с деятельностью человека. Это может происходить при ударе молнии в линии электропередач, при замыкании контактов в батареях (например, на подводных лодках) или вблизи высоковольтного и высокотокового оборудования.
Ранее Бычков рассказал, что шаровые молнии могут попасть в квартиру даже через закрытые стекла.
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