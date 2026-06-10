Россиянам пообещали много шаровых молний на выходных

Шаровые молнии, как правило, наблюдаются в северной Европе. В европейской части России они чаще всего появляются в летние месяцы (июнь-август) после 14:00. По словам эксперта, их возникновение нередко связано не только с грозами, но и с деятельностью человека. Это может происходить при ударе молнии в линии электропередач, при замыкании контактов в батареях (например, на подводных лодках) или вблизи высоковольтного и высокотокового оборудования.