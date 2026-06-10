Собаку, дрейфующую на байдарке, спасли в Северном море у берегов Англии

Собаку нашли в унесенном течением каяке посреди Северного моря, недалеко от Нортумберленда, Великобритания. О необычном случае пишет портал Metro.
Инцидент произошел в воскресенье, 7 июня. Команда экскурсионного тура по островам Фарн получила срочное сообщение от береговой охраны, прогулка была прервана. Шкипер Джимми Рид вез туристов к острову Иннер Фарн, когда узнал, что мощный порыв ветра унес надувной каяк с собакой внутри в открытое море.
После высадки экскурсионной группы на остров Джимми Рид и член экипажа Аарон Форди начали поиски пропавшей собаки. Первоначальные попытки не увенчались успехом. Однако спустя примерно 15 минут Аарон заметил вдали очертания каяка.
Когда они подошли ближе, из лодки появилась голова — пес оказался жив и невредим. Экипаж попытался поймать собаку за шлейку, но она выскользнула и снова оказалась в воде.
Аарон успел схватить собаку за шиворот, хотя сам чуть не упал за борт — Рид вовремя подхватил его за ногу. Совместными усилиями они подняли животное на борт.
Завершив спасательную операцию, команда вернулась в Сихаус Харбор, где собаку вернули ее владельцам, говорится в материале.
В марте прошлого года спасатели вытащили из воды собаку в подмосковном Долгопрудном. Пес провалился под лед на канале имени Москвы. Об этом сообщили в службу спасения очевидцы. Спасатели МЧС России на судне на воздушной подушке вовремя прибыли на помощь.