Строительная отрасль Воронежской области за год потеряла 13% работников

По его словам, по итогам 2025 года в регионе было построено и введено 34 социальных объекта, из них пять объектов здравоохранения (поликлиники и больницы), восемь объектов образования (три школы и пять детских садов), шесть спортивных объектов и 15 объектов газоснабжения для национальной безопасности. Капремонт выполнен на 183 объектах, включая 51 школу и детский сад, 34 объекта здравоохранения, 36 учреждений культуры, 18 спортивных объектов, 17 объектов соцзащиты и 26 административных зданий (прежде всего районные центры).