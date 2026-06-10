В Воронежскую область придет жара до +33°С

Жителей Воронежской области снова ждет жара. В День России, 12 июня, столбики термометров в регионе устремятся вверх, достигая отметки в +33°C. В самом Воронеже будет не менее жарко — воздух прогреется до +32°C. Осадков в этот день синоптики не обещают. Об этом свидетельствует ежедневный бюллетень погоды регионального гидрометцентра.