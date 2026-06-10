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Онкодиспансер в Астрахани улучшил работу с пациентами

Их уровень удовлетворенности качеством медпомощи вырос с 82% до 97%

Областной клинический онкологический диспансер в Астрахани улучшил работу с пациентами. Это стало возможным, поскольку в лечебном учреждении внедрили стандарт СТИМУЛ, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации губернатора региона.

Уточним, что СТИМУЛ — стандарт системы управления медорганизацией. Его внедрение позволяет лечебным учреждениям повысить уровень удовлетворенности пациентов оказываемой им помощью.

Теперь в медучреждении стало проще записаться к врачу. Помимо этого, сократилось время ожидания, а сами обследования теперь проводятся быстрее. Также в диспансере появилась возможность оценить работу медиков. Внедрение улучшений позволило достичь конкретных результатов. Так, уровень удовлетворенности пациентов онкодиспансера качеством медпомощи вырос с 82% до 97%.

«Мы получили четкое понимание направления, в котором нужно двигаться, чтобы медицинская помощь становилась доступнее и комфортнее для каждого пациента, и будем продолжать внедрять лучшие практики», — отметила главный врач онкодиспансера Лиана Нежинская.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система.

реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.