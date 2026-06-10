Онкодиспансер в Астрахани улучшил работу с пациентами

Теперь в медучреждении стало проще записаться к врачу. Помимо этого, сократилось время ожидания, а сами обследования теперь проводятся быстрее. Также в диспансере появилась возможность оценить работу медиков. Внедрение улучшений позволило достичь конкретных результатов. Так, уровень удовлетворенности пациентов онкодиспансера качеством медпомощи вырос с 82% до 97%.