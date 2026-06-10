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Генерал-полковник Александр Чайко стал главкомом ВКС РФ

Минобороны РФ рассказало о новом назначении в ВКС России.

Главнокомандующим ВКС России стал генерал-полковник Александр Чайко. Об этом следует из данных на сайте Минобороны РФ.

«В мае 2026 года указом президента Российской Федерации назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами», — отмечается в сообщении на сайте российского военного ведомства. Отмечается, что до этого Чайко занимал пост заместителя начальника Генштаба ВС РФ.

Отмечается, что Чайко родился в 1971 году в Московской области и окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР в 1992 году. Окончил Общевойсковую академию ВС РФ в 2001 году. Строил военную карьеру в Сирии и участвовал в Специальной военной операции. С июня 2025 по май 2026 года — замначальника Генерального штаба ВС РФ.

Ранее KP.RU рассказал о назначении в качестве замначальника Минобороны РФ Дмитрия Щербинина.

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Биография Александра Чайко
Александр Чайко — российский военный деятель, генерал-полковник, занимавший высокие должности в Вооруженных силах. Он известен участием в крупных военных операциях и командной работой на стратегическом уровне: с мая 2026 года Чайко занимает должность главнокомандующего ВКС РФ. Подробности его биографии — в этом материале.
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