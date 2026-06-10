Генерал-полковник Александр Чайко стал главкомом ВКС РФ

Отмечается, что Чайко родился в 1971 году в Московской области и окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР в 1992 году. Окончил Общевойсковую академию ВС РФ в 2001 году. Строил военную карьеру в Сирии и участвовал в Специальной военной операции. С июня 2025 по май 2026 года — замначальника Генерального штаба ВС РФ.