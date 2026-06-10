И.о. главы Курултая Башкирии получил травмы в Нижнем Новгороде

«Произошло стечение обстоятельств. В рамках фестиваля проводились соревнования по киле — старинной русской командной игре с мячом, напоминающей регби. Играли две команды, а председатели законодательных собраний и другие гости наблюдали за состязаниями. Внезапно один из участников соревнований на скорости вылетел за пределы площадки и врезался в председателя госсобрания Башкирии. Тот неудачно упал и получил переломы», — рассказал собеседник агентства.