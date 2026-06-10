В Волгоградской области разработают цифровую систему для управления лесами

Комплексную цифровую систему, которая поможет управлять лесным хозяйством, создадут в Волгоградской области до конца 2026 года в соответствии с главными задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.
Разработкой нового инструмента займется волгоградская ИТ-компания. В состав платформы войдут три специализированных информационных продукта. Первый — «СПОЛОХ» — онлайн-система, которая оповещает диспетчеров МЧС и лесные службы о возникающей угрозе. Сеть датчиков в пяти точках региона засекает электромагнитный импульс одновременно на нескольких пунктах, вычисляет место удара молнии и оценивает пожарную опасность.
Второй продукт — «ОгнеРубеж». Это система превентивной защиты населенных пунктов, помогающая в автоматическом режиме проектировать минерализованные полосы и распределять ответственность за них между арендаторами и муниципалитетами. Кроме того, «ОгнеРубеж» помогает контролировать качество проведенных работ через мобильное приложение.
Третье решение — цифровая платформа «ЛесРегион». Это «мозг» будущей экосистемы управления лесами региона. Платформа обеспечит прозрачность и полную контролируемость всех операций в лесном хозяйстве за счет автоматизации процессов, устранения ручного труда и дублирования данных.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.