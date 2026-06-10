В России с 2017 года благоустроили более 118 тысяч территорий

Более 118 тыс. территорий благоустроили в России с 2017 года по федеральному проекту формирования комфортной городской среды, который с 2025 года является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни». О реализации федпроекта Президенту Владимиру Путину доложил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.
Выбирать пространства для преображения могут жители страны на всероссийском голосовании за объекты благоустройства. За время его существования было определено более 10,7 тыс. территорий, из которых свыше 8,5 уже обновлены. Принять участие в голосовании можно через портал «Госуслуги», с помощью волонтеров, а с 2026 года — впервые в национальном мессенджере «Макс». Голосование в этом году завершится 12 июня — в День России.
Также реализуется всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. В нем могут участвовать города численностью до 300 тыс. человек, опорные села и поселки. Обязательное условие — использование привлечения внебюджетного финансирования. Всего за время проведения конкурса победителями стали 924 населенных пункта, в которых реализовано уже 1160 проектов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.