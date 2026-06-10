В России с 2017 года благоустроили более 118 тысяч территорий

Выбирать пространства для преображения могут жители страны на всероссийском голосовании за объекты благоустройства. За время его существования было определено более 10,7 тыс. территорий, из которых свыше 8,5 уже обновлены. Принять участие в голосовании можно через портал «Госуслуги», с помощью волонтеров, а с 2026 года — впервые в национальном мессенджере «Макс». Голосование в этом году завершится 12 июня — в День России.