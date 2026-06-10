В селе Морском в Крыму построили детский сад

Рабочие завершили строительство современного детского сада, рассчитанного на 140 воспитанников, в селе Морском муниципального округа Судак в Крыму, сообщили в городской администрации. Появление объекта стало возможным при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
Открытие детского сада в Морском в новом учебном году улучшит ситуацию с очередью в детские дошкольные учреждения в округе. Здесь организуют работу групп для малышей разного возраста, в том числе от полутора до трех лет.
Новый детский сад стал дошкольным подразделением Морской средней общеобразовательной школы им. В. А. Дерягина и закреплен за ней на праве оперативного управления. Также проходит процедура получения лицензии на дошкольное образование.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.