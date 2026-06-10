Мэрию Волгограда просят оздоровить выгоревший лес

В прокуратуре пояснили, что речь идет о городском лесничестве, где на отдельных участках имеется большое количество поврежденных огнём деревьев, а также ветровальной и буреломной древесины. Какие конкретные территории, которые требуется оздоровить, а также их площадь, не уточняются.