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Калининградские Бермуды: вечером в среду центр города встал в пробках из-за трёх ДТП

Общая дорожная ситуация сейчас оценивается в 7 баллов.

Источник: Клопс.ru

Центр Калининграда вечером в среду, 10 июня, сковали семибалльные пробки. Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», одна из причин — сразу несколько ДТП.

Водители сообщают об авариях на площади Василевского, улице 9 Апреля и Литовском Валу. Движение практически полностью парализовано на Черняховского, Пролетарской, Сергеева, Шевченко и Фрунзе. Серьёзные заторы также видны на Горького, Тельмана, Озерова, проспектах Мира, Московском, Ленинском и Советском.

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