В Волгодонске сотрудники полиции задержали женщину, укравшую виски и духи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. В полицию обратилась 42-летняя волгодончанка, рассказавшая, что из её квартиры неизвестные забрали вещи общей стоимостью около 3,7 тыс. рублей. Оперативники быстро вычислили злоумышленницу. Ей оказалась 43-летняя местная жительница. Выяснилось, что женщина находилась в подъезде и заметила незапертую входную дверь. Убедившись, что хозяев нет дома, она зашла внутрь и забрала бутылку виски, флакон духов и солнцезащитные очки. Добычей распорядилась по своему усмотрению. В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье «Кража» с незаконным проникновением в жилище. Фигурантке избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.