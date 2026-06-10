Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгодонске сотрудники полиции задержали женщину, укравшую виски и духи

Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

В Волгодонске сотрудники полиции задержали женщину, укравшую виски и духи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. В полицию обратилась 42-летняя волгодончанка, рассказавшая, что из её квартиры неизвестные забрали вещи общей стоимостью около 3,7 тыс. рублей. Оперативники быстро вычислили злоумышленницу. Ей оказалась 43-летняя местная жительница. Выяснилось, что женщина находилась в подъезде и заметила незапертую входную дверь. Убедившись, что хозяев нет дома, она зашла внутрь и забрала бутылку виски, флакон духов и солнцезащитные очки. Добычей распорядилась по своему усмотрению. В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье «Кража» с незаконным проникновением в жилище. Фигурантке избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.