В Рязанской области запустили платформу для поддержки семей

Новый сайт имеет четкую структуру, ориентированную на разные группы пользователей. Разделы содержат информацию для будущих родителей, данные о мерах поддержки, льготах и доступных сервисах. В каждом из них также собраны сведения о выплатах и пособиях, региональных и федеральных программах для семей. А у главной страницы сайта есть функция обратной связи.