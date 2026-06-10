В Рязанской области запустили платформу для поддержки семей

Сайт «Рязанская семейная губерния», где родители смогут узнать основную информацию — от планирования первого ребенка до получения льгот для многодетных — запустили в Рязанской области. Полезный ресурс создали при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения региона.
Новый сайт имеет четкую структуру, ориентированную на разные группы пользователей. Разделы содержат информацию для будущих родителей, данные о мерах поддержки, льготах и доступных сервисах. В каждом из них также собраны сведения о выплатах и пособиях, региональных и федеральных программах для семей. А у главной страницы сайта есть функция обратной связи.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.