Алексей Нилов рассказал, что ему приходится пить обезболивающие после операции

Актер Алексей Нилов, известный благодаря ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» рассказал, что после операции ему приходится принимать обезболивающее. Подробности о последствиях хирургического вмешательства он раскрыл в интервью «Пятому каналу».
Артист рассказал, что выходить в свет у него получается только благодаря медикаментам.
— Я думаю, что если мы не испортили желудки в 90-х, то вряд ли что-то нас сломает, — отметил он в интервью.
Актер перенес три хирургических вмешательства. По его словам, восстановление проходит успешно и скоро закончится.
Врач и телеведущий Александр Мясников перенес операцию на глаз. По словам доктора, ему заменили хрусталик. Хирургическое вмешательство прошло успешно, сейчас Мясников восстанавливается и носит специальную повязку на глазу.
В личном блоге он рассказал, что уже нарушил запреты медиков. Мясников отметил, что из принципа выпил пару бокалов пива, хотя медики говорили, что газированные напитки могут провоцировать отек в глазу. Вдобавок телеведущий продолжает водить машину, хотя врачи запретили ему и это.