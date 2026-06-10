Алексей Нилов рассказал, что ему приходится пить обезболивающие после операции

В личном блоге он рассказал, что уже нарушил запреты медиков. Мясников отметил, что из принципа выпил пару бокалов пива, хотя медики говорили, что газированные напитки могут провоцировать отек в глазу. Вдобавок телеведущий продолжает водить машину, хотя врачи запретили ему и это.